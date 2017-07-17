18 قتيلا و18 مفقودا في فيضانات شمال شرق الصين

أوقعت فيضانات ضربت شمال شرق الصين 18 قتيلا، كما اعتبر 18 آخرون في عداد المفقودين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن المناطق الواقعة وسط وشرق مقاطعة جيلين تعرضت لامطار غزيرة جدا الخميس والجمعة ما اضطر اكثر من 110 آلاف شخص على النزوح من مدينة جيلين، لافتة إلى أن الحكومة أرسلت 32 الف عنصر من فرق الاغاثة الى المكان.

ووقعت فيضانات عدة مدمرة في الصين منذ مطلع الصيف الحالي أوقعت عشرات القتلى وأدت الى تهجير مئات آلاف الأشخاص.

وفي مقاطعة هونان في وسط الصين قتل أكثر من ستين شخصا نتيجة الفيضانات وانزلاقات التربة، كما ادت الامطار الغزيرة الى نزوح نحو 1.6 مليون شخص من سكان هذه المقاطعة.

وفي نهاية حزيران قتل عشرة اشخاص على الاقل واعتبر 73 اخرون في عداد المفقودين بعد أن طمرت الوحول قرية في مقاطعة ستيشوان في جنوب غرب البلاد.