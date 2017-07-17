الديوان البطريركي للروم الكاثوليك الوحيد المخول بالتصريح بإسم العبسي

صدر عن الديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك البيان الآتي:

“عقب السينودس الانتخابي الذي انعقد في المقر البطريركي الصيفي في عين تراز بين 19 و21 حزيران الفائت، والذي فيه انتخب غبطة البطريرك الكلي الطوبى يوسف العبسي بطريركا لأنطاكية وسائر المشرق، يهم بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك أن تعلن أن صاحب الغبطة البطريرك يوسف قد ألغى، منذ تاريخ هذا الإعلان، جميع المراسيم التي سبق وأصدرت بتكليف بعض الأشخاص للاهتمام بالعلاقات العامة، والتواصل، والإعلام في البطريركية، ومتابعة المعاملات الرسمية، أو التكلم والتصريح باسم البطريرك أو البطريركية.

كذلك يهم البطريركية أن تعلن أن كل هذه الأمور المذكورة آنفا ترتبط حصريا بالديوان البطريركي أو بمن يكلفه صاحب الغبطة البطريرك يوسف الجزيل الطوبى”.