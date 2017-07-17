محفوض: أزمة اللاجئين قد تشعل لبنان وتعيده ساحة لتصفية الحسابات

رأى رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض “أن الحكومة اللبنانية باتت أمام حتمية إقناع الثنائي أميركا وروسيا للدفع باتجاه وضع حل نهائي وجذري لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان ولا بد في الأثناء من تفعيل القرار 1701”.

وأشار محفوض عبر “تويتر” الى “ان ‏ما حصل من تطورات وظروف خلال الساعات الماضية حول أزمة اللاجئين السوريين ينبئ بما هو أخطر والخوف من استعمال لبنان من جديد كساحة لتصفية الحسابات الدولية”.