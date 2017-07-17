“الأمن العام”: توقيف 7 أشخاص لارتكابهم أفعالاً جرمية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 08/07/2017 لغاية 14/07/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– اربعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– ثلاثة اشخاص بجرم الدخول خلسة ومخالفة نظام الاقامة .

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.