“الأمن العام”: توقيف 7 أشخاص لارتكابهم أفعالاً جرمية

محلياتالاثنين 17 تموز 2017 “الأمن العام”: توقيف 7 أشخاص لارتكابهم أفعالاً جرميةصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 08/07/2017 لغاية 14/07/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :– اربعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية. – ثلاثة اشخاص بجرم الدخول خلسة ومخالفة نظام الاقامة .وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص”.كلمات مفتاحية:الامن العامالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية