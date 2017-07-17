عدوان: يجب تصحيح الضرائب على المصارف وتطبيق قانون الاملاك البحرية

رأى نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أنه يجب تصحيح الضرائب على المصارف وتطبيق قانون الاملاك البحرية.

وأضاف بعد اجتماع الكتل النيابية: “قمنا بكلّ ما يلزم لنتجه نحو إقرار السلسلة وفي كلّ مشاريع السلسلة كان هناك تصحيح للضرائب على المصارف وقانون للأملاك البحرية”.

وكشف عدوان عن أنه سيقدم طرحاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم على المادة 20 من السلسلة والذي يجيز للحكومة فتح إعتماد لتمويلها ما يعني إقرار السلسلة والموازنة بالتوازي.