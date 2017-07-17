حاصباني من السفارة السعودية: المملكة لديها معزة خاصة للبنان ونتمنى أن تبقى العلاقات بيننا في ازدهار

قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني من السفارة السعودية: “جئنا على رأس وفد من “القوات اللبنانية” لتقديم أحر التهاني لتولي الامير محمد بن سلمان ولاية العهد” ونتمنى للممكلة النجاح الدائم والازدهار ونحن على علم ان المملكة لديها معزة خاصة للبنان ونتمنى ان تستمر العلاقات بيننا”.

وأضاف حاصباني: “سنتحدث في موضوع النازحين خلال المؤتمر اليوم في معراب ونتمنى ان تبقى المملكة صديقة للبنان كما تبقى العلاقة دائما في ازدهار”.