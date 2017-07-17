الكعكي بعد لقائه الحريري: طالبنا بضرورة اهتمام الدولة بدعم الصحافة المكتوبة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء الإثنين، في السراي الحكومي، نقيب الصحافة عوني الكعكي، وعرض معه أوضاع الصحافة ومطالبها.

بعد اللقاء، تحدث النقيب الكعكي فقال إنه تمّ عرض اوضاع الصحافة عموما، والمشاكل التي تمر بها المهنة والفوضى الاعلامية السائدة، والتي لم تكن بهذا المستوى في أي وقت من الاوقات، معتبرا أن هذا الأمر له علاقة بضرورة تنظيم الاعلام الالكتروني ووضع ضوابط قانونية ومهنية لهذا القطاع.

وأضاف: “لا يجوز أن تبقى الفوضى السائدة على غاربها لأنها تضر بمصلحة الوطن والمواطن، وبالمهنة ككل. كما أثرنا مع الرئيس الحريري قضايا ومسائل مهنية، وطالبنا بضرورة اهتمام الدولة بدعم الصحافة المكتوبة التي تعاني كثيرا في هذه الايام”.

وتابع:”لقد أبدى الرئيس الحريري تجاوبه وتأييده للمطالب التي طرحناها والاهتمام بدراستها والعمل على تنفيذ ما هو ممكن منها. كما اكد ضرورة معالجة الفوضى السائدة مع الحرص على قدسية حرية التعبير التي هي اساس وجود لبنان، ولكن الحرية المسؤولة التي تحترم حقوق الآخرين”.