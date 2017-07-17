إجتماع إستثنائي للتكتل… كنعان: نحن على مسافة بضعة ايام من اقرار موازنة تشمل السلسلة

إعتبر أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن “تمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال التقشف والاصلاح المالي ممكن، لافتا إلى ان لبنان على مسافة بضعة ايام من اقرار الموازنة وهذه الموازنة ستشمل الاعتماد المقر للسلسلة وبالتالي المشهد المالي العام سيتضح ومسألة الانفاق والواردات ستكون أوضح”.

وشدد كنعان بعد الإجتماع الإستثنائي للتكتّل برئاسة الوزير جبران باسيل، على ان التكتل مع الضرائب النوعية كموضوع المصارف والاملاك البحرية”. وقال: “لدينا اجتماع ظهرا بحضور وزير المال علي حسن خليل وقد ينضم إليه شخصيات أو مسؤولين بالدولة، هذا الامر سيحدد مسار الموقف الجامع الذي نريد ان يكون متضامن بموضوع السلسلة كي لا تدخل ببزارات انتخابية أو أي أمر آخر”.

وختم: “هذا الأمر لا تراجع به وماضون قدما لتأمين المطالب والحقوق والمحافظة على المالية العالمة من خلال حسابات شفافة وعدم ادخال المواطن في بزارات انتخابية”.