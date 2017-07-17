بالصور: العثور على 3 أطفال تحت أنقاض الموصل بمعجزة!

في لحظة أمل بعد سقوط تنظيم “داعش” في مدينة الموصل العراقية، الجنود العراقيون يعثرون على رضيعين بمعجزة داخل بقايا المدينة المدمرة، وفتاة ثالثة قالت إن اسمها أمينة.

وكانت عمليات البحث تتواصل عن ناجين، خلفهم تنظيم “داعش” في المدينة التي دمر فيها الأخضر واليابس، إلى أن شاهد الجنود طفلاً يخرج من بين الأنقاض حبوا على أربع، نقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين.

المفجع أن الرضيع كان يحاول تناول قطعة لحم نيئ، رغم كثرة الركام حوله من شدة الجوع. وكان الجنود قد قتلوا عنصراً من “داعش” قبل أن يخرج لهم هذا الطفل من تحت الأنقاض.

وبعد ذلك، وجدوا طفلاً آخر يشق طريقه أيضاً من أسفل الركام. وسارعت الفرق الطبية إلى استخدام الورق الحراري لإحاطة جسده والحفاظ على درجة حرارته.