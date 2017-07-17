حواجز لفحص نسبة الكحول في الدم لدى السائقين وضبط مخالفين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه ضمن إطار الحملة المستمرة التي تقوم بها القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي، تطبيقاً لقانون السير على جميع الأراضي اللبنانية، أقام عدد من مفارز السير( زغرتا، جونية، الجديدة…)، حواجز لفحص نسبة الكحول في الدم لدى السائقين.

وقد ضبطت عناصر هذه المفارز عدداً من المخالفات، وجرى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالسائقين عدم مخالفة أنظمة السير المعمول بها، وتؤكد أن جميع مفارز السير على مختلف الأراضي اللبنانية تواصل عملها لضبط المخالفات ولا سيما منها التي تهدد سلامة السائقين والمواطنين على حدٍ سواء.