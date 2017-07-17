عز الدين ترأست اجتماعا للاتفاق على إعادة تشغيل معمل النفايات في الكفور

عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين اجتماعا في مكتبها، في اطار استكمال الخطوات التنفيذية التي تتخذها لإعادة تشغيل معمل معالجة النفايات الصلبة في الكفور، ضمّ رئيس اتحاد بلديات الشقيف – النبطية الدكتور محمد جابر، رئيس بلدية الكفور خضر سعد، مسؤول العمل البلدي في حركة “أمل” محمد عواضة، ومسؤول العمل البلدي في المنطقة الثانية في “حزب الله” حاتم حرب.

وتمّ خلال الاجتماع وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق لإعادة تشغيل المعمل وإنشاء المطمر الصحي على أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي في القريب العاجل.