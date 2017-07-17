عز الدين ترأست اجتماعا للاتفاق على إعادة تشغيل معمل النفايات في الكفور

محلياتالاثنين 17 تموز 2017 عز الدين ترأست اجتماعا للاتفاق على إعادة تشغيل معمل النفايات في الكفورعقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين اجتماعا في مكتبها، في اطار استكمال الخطوات التنفيذية التي تتخذها لإعادة تشغيل معمل معالجة النفايات الصلبة في الكفور، ضمّ رئيس اتحاد بلديات الشقيف – النبطية الدكتور محمد جابر، رئيس بلدية الكفور خضر سعد، مسؤول العمل البلدي في حركة “أمل” محمد عواضة، ومسؤول العمل البلدي في المنطقة الثانية في “حزب الله” حاتم حرب. وتمّ خلال الاجتماع وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق لإعادة تشغيل المعمل وإنشاء المطمر الصحي على أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي في القريب العاجل.كلمات مفتاحية:عز الدينالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام