“الجيش”: إحالة حسين ياسين على القضاء لإنتمائه إلى مجموعة الارهابي الاسير

أعلنت مديرية التوجيه البيان في قيادة الجيش إحالتها على القضاء المختص المدعو حسين محمد ياسين لانتمائه إلى مجموعة الإرهابي الموقوف أحمد الأسير، ولمشاركته إلى جانبها بالهجوم على حاجز الجيش اللبناني في عبرا بتاريخ 23/6/2013، ولالتحاقه بصفوف التنظيمات الإرهابية ومشاركته إلى جانبها بأحداث عرسال بتاريخ 2/8/2014، إضافة إلى عمله أمنياً لمصلحة التنظيمات المذكورة من خلال زرع عدة عبوات استهدفت آليات الجيش، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين.