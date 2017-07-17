حمادة: الاستخبارات السورية مشهورة بتآمرها على لبنان وعلى الدول العربية

اكد وزير التربية مروان حمادة ان “الاستخبارات السورية مشهورة بتآمرها ليس فقط على لبنان بل على الدول العربية ايضاً”.

وخلال زيارة سفارة السعودية في لبنان للتهنئة بتولي الأمير محمد ولاية العهد، أعرب حمادة عن أمله ان يكون الوفاق الوطني سيد كل شيء في مقاربة قضية النازحين كما مقاربة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متمنيا ان ن يكون هناك سلسلة وموازنة وقطع حساب وكل ما هو خير لنمو وتطور الاقتصاد.