لجنة المال أقرت موازنات الإعلام والزراعة والثقافة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء الإعلام ملحم الرياشي، الثقافة غطاس خوري، الزراعة غازي زعيتر، والنواب أنطوان زهرا، طوني بو خاطر، فادي الهبر، نبيل دو فريج، رياض رحال، عاطف مجدلاني، هنري حلو، عباس هاشم، علي بزي، ايوب حميد، نبيل نقولا، عباس هاشم، حسن فضل الله، علي فياض، أمين وهبي وياسين جابر.

كما حضر رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة بريجيت عازوري، رئيس قسم المحاسبة في وزارة الزراعة شربل الهاشم.

كنعان

عقب الاجتماع، اشار كنعان الى ان اللجنة استمعت الى الوزراء واطلعت منهم على سير العمل والحاجات والنواقص، وأقرت بنتيجة المداولات موازنات الزراعة والإعلام والثقافة.

وأوضح ان اللجنة طلبت تقارير تفصيلية حول مساهمات الوزارات في مؤسسات القطاع العام ولجهات خاصة وجمعيات لا تتوخى الربح، كما التعويضات والمكافآت الاستثنائية، والتي ناهز مجموعها في الوزارات الثلاث العشرين مليار ليرة.

كذلك، طلب نواب المال والموازنة من رئيس اللجنة التشدد في تقرير اللجنة للهيئة العامة في ما يتعلق بمساهمات الدولة بالجمعيات التي لا تتوخى الربح والجهات الخاصة، نظرا لما اعتبر إنفاقاً في غير محله، يرقى الى مستوى هدر المال العام في وقت تحتاج المالية العامة للضبط والترشيد.

وتلتئم اللجنة الخامسة مساء لبحث وإقرار اعتمادات وزارات الصناعة والشباب والرياضة والمهجرين والشؤون الاجتماعية.