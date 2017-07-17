موسكو طلبت من واشنطن اعادة ممتلكات ديبلوماسية مصادرة

دعا الكرملين الإثنين واشنطن الى عدم وضع شروط على رد ممتلكات ديبلوماسية روسية صودرت في كانون الأول، في أعقاب الإتهامات بالتدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية الاميركية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين بأن وضع شروط لاستعادة مبان ديبلوماسية أمر غير مقبول، معتبرا أنه يجب اعادتها من دون شروط ولا أي نقاش.

وفي كانون الأول 2016، طردت إدارة أوباما 35 ديبلوماسيا روسيا وعائلاتهم، بعد اتهامهم بالتدخل في الإنتخابات الرئاسية الأميركية، وأغلقت مجمعين سكنيين روسيين في شمال شرق الولايات المتحدة، تعتقد واشنطن أن جواسيس روسا استخدموهما على الأراضي الأميركية.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب تناولا الموضوع بكل وضوح خلال لقائهما على هامش قمة الدول العشرين” في هامبورغ.

وأضاف: “نأمل من زملائنا الأميركيين أن يظهروا حكمتهم وارادتهم السياسية”.