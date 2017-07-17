“قوى الأمن”: تدابير سير توازيا مع الجلسة التشريعية

صـ در عن المديرية العامة لق ـ وى الأم ـ ن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي :

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، اعتباراً من الساعة 10.30 من تاريخي 18 و 19/7/2017، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الإنتهاء.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.