مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين في 17/7/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

ساعات وتنعقد الجلسة التشريعية وسط سباق بين موعد الإنعقاد وبين البحث عن الكلفة والموارد لسلسلة الرتب والرواتب. والليلة سيستمر التشاور في هذا الموضوع الذي نوقش في الإجتماع المالي في السراي الحكومي بعد الظهر. وتتراوح المواقف بين داعم لإنجاز السلسلة كيفما كان، وبين رافض لها بالمطلق، وبين حريص على تأمين التمويل حفاظا على الموازنة التي ستكون شاملة للسلسلة. والمهم كما يؤكد النائب وليد جنبلاط أن لا تزيد عن الألف ومئتي مليار.

وفي مجال آخر من الإهتمامات المرجعية ما يتعلق بتحلق اللبنانيين حول جيشهم الوطني ودعم الإجراءات المتخذة في مواجهة الإرهاب وهناك فصل بين هذا الشأن وبين طابع الإنسانية مع النازحين السوريين ممن ليس لهم يد في الإرهاب. وبالنسبة الى التخوف من تظاهرات الغد إحتمالا أو ترويجا فإن وزير الداخلية واضح في عدم الترخيص للتظاهرة التي قيل إن المعارضة السورية تنظمها في وسط بيروت والتي ستقابلها تظاهرة لبنانية.

وبوضوح أيضا قال وزير الداخلية إن كل طلب للتظاهر سيدرس على حدة. وعلى صعيد آخر ينعقد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في جلسة لم تثبت رسميا بعد غير أنه تردد أن الجلسة في حال إنعقادها ستدرس بعض التعيينات الإدارية والتشكيلات الدبلوماسية.

وفي الحديث عن الكلام الدائر حول الوضع على جبهة السلسلة الشرقية احتضان شعبي كبير للجيش في راس بعلبك والاهالي الى جانبه حتى تنظيف الجرود من الارهابيين.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

مما رشح من المداولات الجارية بين ممثلي الكتل السياسية عشية الجلستين التشريعيتين يبدو ان المعركة العسكرية في جرود عرسال مضمونة اكثر من شقيقتها سلسلة الرواتب، والمفارقة ان تراكم العقد وفشل الوساطة بين الحزب والمسلحين لاخلاء الجرود يخلق مشروعه، اي تحضير ارض خالية من التواجد المسلح لتواجد مسلح اخر بهوية مختلفة، فيما عقد سلسلة الرواتب قد تنسفها. اما التحريض السوري على الجيش والدعوة للتظاهر ضده فأمران مشكوفان وممنوعان، ونقطة لبنانية على السطر.

في اطار السلسلة حصلت سلسلة من الاجتماعات التحريضية منها السري ومنها العلني، لعل اهمها اجتماع بعض الوزراء في وزارة المال واخر للكتل الاساسية في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، الغاية من اللقاءات هي السعي للتوصل الى نظرة موحدة للسلسلة، اي اقرارها ضمن الموازنة من دون تضخيم ارقامها وتأمين مواردها بما يحترم المالية العام، فكيف السبيل الى ذلك؟ وعصرا، خرق الحريري الحال الضبابية التي تحوط بمصير السلسلة بالقول “ماشية ان شاء الله”.

=================================

* مقدمة نشرة اخبار “الجديد”

رفعت السلسلة من درجات الحرارة الاقتصادية والسياسية قبيل طرحها في مجلس النواب غدا ومعها عادت سلة الضرائب إلى الواجهة مع الظن أنها غادرت ذات عاصفة شعبية في أيار لكن النائب سامي الجميل كشف أن خمس عشرة ضريبة تمس كل الطبقات الاجتماعية مباشرة ولها تأثير في غلاء المعيشة قد أعيد إدراجها في جدول أعمال الجلسة التشريعية وهي التي تعرض بسببها حزب الكتائب لحملة تشهير على أن التشهير الأبرز يضرب سمعة الدولة نفسها التي تشاطرت على سبعة وأربعين ألف متقاعد عسكري ممن كانوا للوطن لعلاه والعلم وقدموا سني خدمتهم في انتظار سلسلة جاءت اليوم لخفض معاشاتهم التقاعدية هؤلاء خارج العسكر اليوم لكنهم كانوا من أشرافه والمضحين في سبيل رفعته ولن يكافأوا بضرب نهاية خدمتهم التي يمكن استيفاء أكلافها من أي مزراب هدر يتقاسمه السياسيون قدامى الجيش هم الذين متنوا شبابه بالأمس وحصنوا الوطن ملء عين الزمن وإذا كانت الدولة ضنينة بجيشها شيبا وشبابا فأقل تقدير هو العمل بصيغة الوفاء شعار هذه المؤسسة وليس للقدامى فحسْب بل لذوي شهداء الجيش الذين يطالهم الحرمان ولا يأخذون من سلطتهم سوى الوعود وشعارات التضامن على الورق فأبناء الشهداء يريدون منكم اليوم ورقا عدا ونقدا وهو أقل الواجب فالجيش بكامل بنيانه العامل والمتقاعد الأسير والمخطوف والشهيد والحي على الجبهات وأولئك الذين ينتظرون معارك الحسم في عرسال وغيرها كلهم يستحقون سلسلة دعم تتخطى التعبير الكتائبي لتدخل في عمق الحقوق المالية المتوجبة التي لن تتسبب بهدر في الموازنة أكثر مما تسببت به سرقاتهم من البحر إلى النهر.

=================================

* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

كان الشعب اللبناني قد نجح وهذا امر طبيعي في اختبار تحدي الهجمة التحريضية على الجيش فإن القوى السياسية امام اختبار تحد في نواياها الحقيقية ازاء سلسلة الرتب والرواتب التي حدد لها رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعد ولادتها في جلسة الغد وبعد الغد التشريعية، وهي ايضا امام تحد في مصداقيتها تجاه جماهيرها وبغالبيتها جماهير عاملة وإن تعددت القطاعات والمرافق.

معلومات خاصة بالـ nbn من داخل الاجتماع الذي يعقد في السراي الحكومي لممثلي الكتل برئاسة الرئيس سعد الحريري افادت ان النقاش يتنازعه موقفان، اول يتمثل في موقف حركة امل وحزب الله المتمسك بإقرار السلسلة في جلسة الغد مع تضمينها حقوق المتقاعدين التي ستجزأ على دفعات ثلاث، وثان، يتمثل بتيار المستقبل والحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يحاول الدفع باتجاه خطوات يشتم منها رسم مسارات تعيد النقاش الى من يسبق اقرار الموازنة ام اقرار السلسلة على طريقة ايهما يسبق العربة ام الحصان، ما يستحضر الى الاذهان الجهة المستفيدة من عرقلة اقرار السلسلة وصولا الى تطييرها لاحقا تحت اكثر من ذريعة. مصادر معنية قالت للـ Nbn، اذا كان هدف اصحاب الموقف الثاني ينطلق من وجوب خلق توازن مالي وتضمين الموازنة السلسلة بعد رفع سقفها عن الـ 1200 مليار بالشكل الاقرب الى الواقعية نكون امام انفراج قريب، اما اذا كان موقف هؤلاء ينطلق من الحرص على مصالح قطاعات معينة ابرزها المصارف، فهذا يعني اننا دخلنا في دوامة قد تطيح السلسلة تحت اكثر من عنوان لن يعدم المطيحون بها اي وسيلة للتحريض عليها بأكثر من وسيلة.

اي يكن الاتجاه، الساعات القليلة المقبلة ستشكل المحك للجميع، وفي موازاة الانهماك في سلسلة الرتب والرواتب استهداف الارهابيين عند السلسلة الشرقية متواصل، وسط تحضيرات للمعركة ميدانيا مع انكماش محاولات زرع الفتن بين النازحين السوريين واللبنانيين التي امتلأت بها صفحات التواصل الاجتماعي على مدى الساعات الاخيرة، واذا كان التمييز بين الارهاب ومخيمات النازحين الذي التجأ اليها ضروري، فإن لرئيس القوات سمير جعجع كما في كل عرس قرص وقصة واخرها دخوله الى عمق تكسير الاسلام وتنويهه بالسعودية ومصر بترتيبتهما في هذا المجال، واشارته الى خلو احدى الضيع من حلاق لبناني “لانو الحلاقين السوريين اخذوا مكانه ويعملون بأجور ادنى”.

=================================

* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

وصل سباق السلسلة الى اللفة الاخيرة والامتار الاخيرة من سفاري طويل ومضن فيه الكثير من الحواجز والعوائق والمطبات قبل ان يصل غدا الى خط النهاية في المجلس النيابي حيث يصر الرئيس بري ان تمر السلسلة تحت قبة البرلمان قبل الموازنة في وقت زف الرئيس سعد الحريري مساء بشرى السلسلة من السراي الحكومي.

بين ال 1200 مليار ليرة كلفة السلسلة كخيار وقرار وبين اقرار حقوق المتقاعدين في الاسلاك العسكرية والامنية الف مليار اضافية تجعل السلسلة تتأرجح بين حل عقدها او انفراط عقدها وهنا يدخل اقتراح وزير المال علي حسن خليل الموزع على ثلاثة مخارج طوارئ محتملة ومقترحة: الاول اقرار 50 % من حقوق المتقاعدين بكلفة 400 مليار ليرة والثاني رفع الشطور بنسب لا تتعدى ال 470 مليار ليرة. اما المخرج الثالث فيقوم على التجزئة في العامين الاولين 35 % من القيمة الكاملة على ان تدفع النسبة المتبقية اي 65 % في العام الثالث.

وماذا عن المستقبل وقابل الايام؟ يقول خليل انه لا يستطيع اجراء قراءة استباقية استشرافية بل قراءة استرجاعية. ففي العام 2006 بلغت كلفة المتقاعدين 865 مليارا واليوم 1800 مليار وبعد 10 اعوام ستبلغ 3500 مليار.

وفيما السلسلة قاب قوسين من الاقرار يبشر البعض من باعة الشؤم بالانهيار، بالشعبوية المعروفة والسلبية الموصوفة.

==================================

* مقدمة نشرة اخبار “المنار”

بحث عن اجماع على سلسلة الرتب والرواتب واشارات عن تقدم خرجت من لقاء السراي اليوم على لسان وزير المال: اذا بقيت المواقف كما هي فان السلسلة ستقر في الجلسة التشريعية غدا. فهل ستغيرها الساعات الفاصلة عن موعد جلسة الغد التشريعية؟

بين اعطاء الحقوق بتوازن وعدم مد اليد الى جيوب الفقراء تداخلت التفاصيل فارضة صعوبة احيانا في المعالجة واحيانا كلاما عن مدة اضافية للتوصل الى حلول مكتملة.…وفي مشهد الغد وبعده، السلسلة حاضرة في اعتصامات الاساتذة والمتقاعدين ان حضرت او غابت عن الجلسة التشريعية.

بالموازاة، حماية لبنان من الارهابيين ومباركة جهود جيشه تحتل متابعة متنامية، وفي الاطار ياتي الدفاع الثابت عن المؤسسة العسكرية وانجازاتها بوجه الارهاب و تهم الزور كما سماها رئيس الجمهورية.

اقليميا، عملية ابناء عائلة الجبارين في باحات المسجد الاقصى لا تزال حاضرة، مقدمة نموذجا فريدا من الشجاعة في زمن اللاهثين وراء الاستسلام والتطبيع بين العرب والمسلمين. انها عملية جبارة بكل المقاييس كما وصفها حزب الله، وهي درس ينبغي ان يتعلمه كل الاحرار في امتنا لمواجهة كل المحتلين.

=================================

* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

غدا يوم كبير قد لا ينساه اللبنانيون سريعا.

بعد خمس سنوات من المطالبات والتظاهرات والتحركات، قد تشهد جلسة مجلس النواب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعد توافق سياسي كبير عليها، لتكون باكورة الحكومة إلى القطاع العام والموظفين. هذا ما أجمعت عليه تصريحات مختلف الأطراف بعد اجتماع وزاري نيابي موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير. وتسريبات أكدت الاتفاق على مخرج لتأمين إقرار السلسلة.

الرئيس الحريري الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت مهنئا بتولي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولاية العهد في المملكة، وزار السفارة أيضا رؤساء سابقون وممثل عن الرئيس نبيه بري وشخصيات من أحزاب مختلفة ليعكس الامر عمق العلاقة بين لبنان والمملكة.

ومن السفارة السعودية، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التنسيق والتشاور دائم بين الجيش اللبناني والسلطة السياسية، مشددا على أن الجيش لايحتاج إلى تظاهرات داعمة فله كل الدعم من السلطة السياسية، مشيرا إلى أن عدم موافقته على طلب تنظيم تظاهرات، سببه أن لا مبرر لها. وقال المشنوق: إنه خارج موضوع النازحين السوريين والجيش، كل طلب للتظاهر، يدرس وحده.

================================

* مقدمة نشرة اخبار ال “ال بي سي”

لعل مثل “لا تقول فول حتى يصير بالمكيول” ينطبق، أكثر ما ينطبق على الجلسة النيابية العامة بيوميها غدا وبعد غد، ونجمتها سلسلة الرتب والرواتب العالقة في المعطيات التالية:

حاجة الموظفين إلى الزيادة بسبب تآكل رواتبهم… حاجة الدولة إلى إيرادات في غياب الإيرادات المحققة… حاجة النواب إلى إنجاز يمسحون به عار التمديد ويدخلون من بوابته إلى الانتخابات النيابية بعد عشرة اشهر… ككل شيئ في لبنان، يبقى الحسم حتى ربع الساعة الأخير، هكذا حصل بالنسبة إلى قانون الانتخابات الذي أقر ولكن مع منسوب مرتفع من الضياع والتخبط، المستمرين حتى اليوم.

وهذا ما سيحصل بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي تثار حولها جملة من الهواجس وفي مقدمها: لماذا في الأصل فصلت السلسلة عن الموازنة؟ ما هي الكلفة الحقيقية للسلسلة؟ ما هي الإيرادات المحققة وليس النظرية، إن لم نقل الوهمية؟ حين وضعت الكلفة منذ ثلاثة أعوام، كانت الكلفة الأولية للسلسلة لا تتجاوز الالف ومئتي مليار ليرة، اليوم زادت الكلفة لأن أعداد الموظفين زادت وأعداد المتقاعدين زادت، فهل من إحصاء دقيق أم أن المزايدات الإنتخابية تدفع في اتجاه إقرار السلسلة من دون دراسة المضاعفات؟

وفيما جلجلة السلسلة متواصلة، سحب صاعق التحرك على الأرض على خلفية أحداث عرسال… أما الحدث المتمادي فيتمثل بقضية الضحية فرح القصاب التي توفيت في مستشفى نادر صعب: المعطيات الجديدة في شأنها ستكون غدا أمام القاضي ماهر شعيتو، في ظل انقسام حاد داخل نقابة الأطباء، كما برز عامل جديد يتمثل في رفض جمعية جراحة التجميل لما ورد في التقرير المسرب… هذا الإنقسام وتضارب المعطيات حقق حتى الآن ضرب سمعة الجسم الطبي والسياحة الطبية في لبنان بسبب عدم الحزم والحسم في هذه القضية ولا سيما من قبل وزارة الصحة الغائبة في الأيام الأخيرة عن التطورات المتسارعة في هذه القضية.