يكره ابنته على ممارسة الدعارة ويقود وزوجتيه شبكة اتجار بالبشر

تحت المجهرالاثنين 17 تموز 2017 يكره ابنته على ممارسة الدعارة ويقود وزوجتيه شبكة اتجار بالبشرتمكنت دورية من مكتب مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية من معرفة الاشخاص المتورطين في شبكة تنشط في مجال الدعارة والإتجار بالأشخاص في محلة القبة – طرابلس ، وتوقيفهم بعد مداهمة المنازل التي يستخدمونها وهم:س.ل (مواليد 1969/لبناني) وهو مشغل شبكة الدعارةس.أ. (مواليد 1968/لبنانية)ز.ل.(مواليد 1992/لبنانية)ف.خ. (مواليد 1992/لبنانية)ن.ع. (مواليد 1978/لبناني)ح.أ. (مواليد 1978/سورية)بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنّ س.ل. يسهل الدعارة لزوجتيه س.أ و ف.خ. ولإبنته ز.ل. التي كان يُكرهها، منذ أن كانت قاصرة، على العمل في الدعارة لكسب المال، وشريكه ن.ع اعترف أيضا بتسهيل الدعارة لزوجته ح.أ. وأنها كانت تدخل مع الزبائن أمام ناظريه وبوجود طفلها الرضيع. التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد الشبكة.كلمات مفتاحية:الإتجار بالبشرالدعارةالشرطة القضائيةطرابلسالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية