يكره ابنته على ممارسة الدعارة ويقود وزوجتيه شبكة اتجار بالبشر

تمكنت دورية من مكتب مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية من معرفة الاشخاص المتورطين في شبكة تنشط في مجال الدعارة والإتجار بالأشخاص في محلة القبة – طرابلس ، وتوقيفهم بعد مداهمة المنازل التي يستخدمونها وهم:

س.ل (مواليد 1969/لبناني) وهو مشغل شبكة الدعارة

س.أ. (مواليد 1968/لبنانية)

ز.ل.(مواليد 1992/لبنانية)

ف.خ. (مواليد 1992/لبنانية)

ن.ع. (مواليد 1978/لبناني)

ح.أ. (مواليد 1978/سورية)

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنّ س.ل. يسهل الدعارة لزوجتيه س.أ و ف.خ. ولإبنته ز.ل. التي كان يُكرهها، منذ أن كانت قاصرة، على العمل في الدعارة لكسب المال، وشريكه ن.ع اعترف أيضا بتسهيل الدعارة لزوجته ح.أ. وأنها كانت تدخل مع الزبائن أمام ناظريه وبوجود طفلها الرضيع.

التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد الشبكة.