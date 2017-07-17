تحرك لمتقاعدي القوى العسكرية تزامنا مع الهيئة العامة للمجلس النيابي

عقدت لجنة متقاعدي القوى الامنية والعسكرية في شحيم، اجتماعا في منزل العميد المتقاعد بسام عويدات، بحثت خلاله “في التحضيرات للتحرك الحاسم الذي سيقوم به المتقاعدون خلال اليومين المقبلين، في ظل الحديث الجدي وشبه الاتفاق الذي سجل من الكتل النيابية السياسية كافة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ادرجت بندا اول على الجلسة العامة لمجلس النواب يومي 18 و19الحالي، حيث ابدت معظم هذه الكتل تأييدها لاقرار السلسلة للموظفين والاتفاق على ان تشمل المتقاعدين بالسلسلة لكن بطريقة غير واضحة لا يمكن الركون اليها”.

واعلن المجتمعون في بيان انه “تقرر بعد الاتصالات التي شملت المتقاعدين العسكريين كافة تحت مظلة الهيئة الوطنية للمتقاعدين، وبالتنسيق مع هيئات المتقاعدين المدنيين لتنفيذ تحركين، الاول بتاريخ 17/7/2017 الساعة 11 عبارة عن اعتصام في حديقة الصنائع يمكن من ينتج عنه تحرك باتجاه ادارات الدولة الرسمية، والثاني بتاريخ 18/7/2017 الساعة 9 في ساحة الشهداء في وسط بيروت، لمواكبة الجلسة العامة للمجلس النيابي، بالقرب من موقع التجمع المقررة بنفس التاريخ دعما لمشروع القانون المعجل المكرر المقدم من النائب الوليد سكرية”.

وختم البيان: “اخذت لجنة شحيم علما بهذه التحركات والمشاركة فيها وتكليف لجان لتنظيم تحركها وتأمين كافة مستلزمات نجاحه من اتصالات وحشد ونقل للمتقاعدين خلال اليومين المذكورين.علما ان ذلك بدأ فعلا وعمليا قبل تاريخه استعداد ودعوة وحشد وتأمين وسائل النقل”.