لجنة متابعة متعاقدي الادارة طالبت بالافادة من نظام التقاعد

ناشدت لجنة المتابعة لمتعاقدي الادارة العامة والمشمولين بمشروع قانون 2001/5240 الرامي الى افادة المتعاقدين من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، في بيان، الرؤساء الثلاثة والسادة النواب اقرار هذا المشروع المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية في البند الرقم 10 لكونه يؤمن حدا ادنى لمقومات العيش لمتعاقدين خدموا الادارة العامة عشرات السنوات ويغادرونها بتعويض بخس لا يسد رمق جوع، بل يبقي هؤلاء تحت رحمة الاقدار.

وأكدت أن المشروع المذكور قد أشبع درسا ومناقشة في اللجان النيابية منذ سبع سنوات وأقرته بالاجماع اللجان المشتركة منذ ثلاث سنوات، آملا من النواب الايفاء بالوعود التي التزموها من خلال اللقاءات التي تمت معهم نظرا الى أحقية المشروع من النواحي الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، علما أن كلفته طبيعية ومتوافرة، وهو يضخ عشرات الملايين في الخزينة التي تسحب من تعويضات الضمان المستحقة للمتعاقدين، إضافة إلى ضريبة المحسومات التقاعدية، لتدخل في صندوق المالية، كما أن الراتب التقاعدي يستحق عند نهاية الخدمة وليس اليوم، وبشكل تدريجي.

واعتبرت أن هذا المشروع يشكل الضمان لنسيج من شرائح المجتمع، مطالبة بإقراره الفوري اسوة بكل الموظفين الذين يخدمون الإدارة ويستفيدون بمعاش تقاعدي بعد نهاية خدمتهم، وهو أقل واجبات الدولة تجاه هؤلاء الذين أفنوا حياته وصحتهم في خدمة الادارة.