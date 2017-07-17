وفد من حزب “القوات” يزور السفارة السعودية مهنئاً

يزور وفد ٌ من حزب القوات اللبنانية ممثلاً رئيس الحزب سمير جعجع في هذه الأثناء السفارة السعودية في بيروت للتهنئة بمناسبة نيل الأمير محمد بن سلمان الثقة الملكية واختياره ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

يضمّ الوفد: نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، النواب: انطوان بو خاطر، د. فادي كرم، شانت جنجنيان وجوزف المعلوف، مستشار رئيس الحزب العميد المتقاعد وهبي قاطيشا، مرشح القوات في بيروت المهندس عماد واكيم، مرشح القوات في المتن إدي ابي اللمع، رئيس شؤون الاغتراب في القوات اللبنانية انطوان بارد، الدكتور ايلي الهندي، ايلي يحشوشي، ومنسق القوات في بيروت بول معراوي برفقة عدد من مسؤولي القوات في العاصمة.