فرنجية: لا مشكلة مع عون وهدفنا كتلة نيابية وازنة

لفت رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية الى انه وفيما يشكو لبنان ويعاني من حوادث مختلفة وسقوط ضحايا ابرياء برصاص طائش او سلاح متفلت او حوادث متفرقة استطعنا معكم ومن خلالكم ان نجعل قضاءنا قضاء حضاريا بامتياز، وسنسعى معا للحفاظ على هذه الصورة قاطعين الطريق على اي مشكلة او سلبية مهما كان الضغط كبيرا او الظروف صعبة.

وأشار فرنجية خلال استقباله رابطة مختاري زغرتا الزاوية برئاسة المختار ميلاد شاهين، الى “اننا منفتحون على كل الاحتمالات او الخيارات انتخابيا من منطلق مبادئنا وقناعاتنا وايماننا بحق الاختلاف ، وهدفنا كتلة نيابية وازنة”. وفيما أكد ان لا مشكلة مع فخامة رئيس الجمهورية كرّر رفضه سياسة الالغاء او الاقصاء او التعاطي السلبي.

وختم بالثناء على دور المختارين وعلى مناقبيتهم واخلاقهم .