دعوة لتظاهرة “سورية” تثير بلبلة

أثارت دعوة أطلقتها منظمة مجهولة تسمي نفسها “اتحاد الشعب السوري في لبنان”، إلى التظاهر ضد “التمييز العنصري، الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في مخيمات لبنان”، بلبلة على الساحة السياسية خصوصاً أنها اعتبرت ضد الجيش.

وقالت مصادر متابعة، إن” هذه الدعوة جزء من الحملات والسيناريوهات التي تريد زج الجيش في مواجهة مع السوريين”، لافتة إلى أن “دعوة أهالي العسكريين الشهداء إلى تظاهرة متزامنة وفي المكان نفسه في ساحة سمير قصير، استنكاراً لما اعتبروه حملة ممنهجة تتعرض لها المؤسسة العسكرية، فرضت على منظمي التظاهرة الأولى إعلان التأجيل إلى موعد لم يحدد”.