دعت المعارضة الاثنين الى اضراب عام في فنزويلا لمدة 24 ساعة الخميس وذلك غداة تنظيمها استشارة شعبية رمزية ضد مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لانتخاب جمعية تأسيسية شارك فيها 7.2 من 19 مليون ناخب.

ودعا نائب رئيس البرلمان المعارض فريدي غيفارا كامل البلاد هذا الخميس إلى اضراب عام وبلا عنف لمدة 24 ساعة، وذلك لممارسة الضغط على الحكومة والاستعداد للتصعيد النهائي الاسبوع المقبل الذي سيشهد انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية في 30 تموز الحالي.