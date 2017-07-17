مقربون من جنبلاط: تجاوز السقف المقبول الذي يحتمله الاقتصاد مغامرة مالية

قال مقربون من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط لـ”الديار” ان رفضه لتجاوز كلفة “السلسلة” مبلغ 1200 مليار ليرة، انما يعود الى خشيته من التداعيات التي قد تترتب على الاندفاعة الزائدة اكثر من اللزوم.

ويحذر هؤلاء من ان تجاوز السقف المقبول الذي يحتمله الاقتصاد، سيشكل مغامرة مالية محفوفة بالمخاطر، في مرحلة تتطلب حسابات دقيقة توفق بين النفقات والايرادات.

وتلفت اوساط جنبلاط الانتباه الى انه حتى عندما وافق على سقف 1200 مليار ليرة، انما ربط موقفه باعتماد اصلاحات ادارية وبالتحقق من الايرادات، وهو لا يزال عند موقفه ولم يغيره.