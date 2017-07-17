مقتل 15 حوثيا وثمانية جنود في اشتباكات باليمن

أعلنت مصادر عسكرية يمنية مقتل 15 متمردا حوثيا وثمانية جنود الاثنين بعد مهاجمة القوات الحكومية لمواقع المتمردين في منطقتين في جنوب غرب البلاد.

وقال مسؤولون إن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي هاجمت موقعا للمتمردين الحوثيين وحلفائهم من المقاتلين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح في منطقة حيس، على الطريق الذي يربط مدينة تعز بمرفأ الحديبة على البحر الأحمر.

وأوضح المسؤولون أن الهجوم هدف إلى قطع الطريق المؤدي إلى المرفأ الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين.

وأضافوا أن الهجوم الثاني استهدف المتمردين في منطقة الهاملي شمال مرفأ المخا، والتي استعادتها القوات الحكومية في شباط الماضي كجزء من عملية كبيرة مستمرة لابعاد الحوثيين عن مناطق ساحل البحر الأحمر.

وأفاد المسؤولون بأن عدة جنود جرحوا خلال المواجهات، وأن طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ساندت القوات الحكومية في هجومها.