يبدو ان عملية إخراج مسلحي “داعش” وجبهة “النصرة” مما تبقى من جرود عرسال المقابل للقلمون السوري الغربي قد اقتربت، وسبقتها التساؤلات والإعتراضات حول موقع السلطة اللبنانية في هذه العملية والتي ستسد آخر ثغرة للجماعات المسلحة من التسلل إلى لبنان .

ويشرح مصدر لبناني معني لصحيفة “الأنباء” الكويتية الموقف من هذا التطور المرتقب، ويقول إن “العملية العسكرية مشتركة بين جيش النظام السوري و”حزب الله”، وهي ليست إنطلاقا من مناطق إنتشار الجيش أو من مناطق ذات غالبية مذهبية معينة هي في الأساس بحماية الجيش ، خصوصا ان بلدة عرسال اعلنت موقفها بوضوح انها مع الدولة والجيش وتريد الخلاص من الإرهابيين، والجيش ينفذ عمليات إستباقية وتفتيش دوري ويقوم بعملياته براحة تامة”.

واضاف: “إن اي عملية في جرود عرسال ستكون خارج سيطرة الجيش اللبناني ، والإستثمار المذهبي مردود ما دامت لن تستهدف اي منطقة مأهولة، وآن الأوان لأهالي عرسال العودة الى ممتلكاتهم وأرزاقهم من بساتين ومقالع، وحق المنطقة على الدولة ان تكون في كنفها وتحت حمايتها”.

واشار المصدر نفسه إلى ان “العمليات العسكرية ستنطلق من الجانب الآخر من الحدود بشراكة كاملة بين جيش النظام السوري و”حزب الله”، وستطول مناطق لا وجود للجيش اللبناني فيها إنما للارهابيين، وهذه المناطق هي امتداد جغرافي للقلمون السوري وتطهيرها من المسلحين ضمن خطة الجيش السوري و”حزب الله” لمسك الحدود بالكامل من الجهة المقابلة اي من الجانب السوري، تماما كما فعل الجيش العراقي و”الحشد الشعبي” بمسك الحدود من الناحية العراقية المقابلة لسوريا ، والعملية التي ستنفذ تفيد لبنان على الأقل في مسك الجهة المقابلة ووقف تدفق الإرهابيين من الجانب السوري”.

وأوضح المصدر ان “الجيش امام مسؤولية كبيرة بمنع تسلل الإرهابيين وتدفقهم بإتجاه الداخل اللبناني، وهو سيحمي عرسال ومخيمات النزوح وكل المناطق التي يتواجد فيها، وانسجاما مع قرار الحكومة اللبنانية بعدم التنسيق مع الجانب السوري وبالتالي عدم التنسيق مع الجيش السوري، فإن الجيش لن يكون شريكا في أي عملية عسكرية على الحدود التي لا يتواجد عليها، والسؤال الذي يجب ان يطرح: ماذا لو نسق الجيش اللبناني مع الجيش السوري ضمن قرار رسمي، ما الذي كان سيحصل؟، وهل كانت تسمع الأصوات التي ترتفع ضد الجيش حاليا؟”.