نحو 800 إرهابي ينتشرون في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع

رصدت الأجهزة الأمنية إلتحاق 150 عنصرا من جبهة “النصرة” بمواقعهم في جرود عرسال و رأس بعلبك و القاع ، بناء لإستدعاء قائدهم “أبو خالد التلة”.

وأفادت مصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن هؤلاء أضيفوا الى 250 عنصرا موجودين في الجرود، بحيث يغدو المجموع 400 رجل، مع التقدير ان هناك نحو 400 عنصر لـ”داعش”، ما يجعل مجموع المسلحين لا يتجاوز الـ 800 رجل منتشرين بين جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع .