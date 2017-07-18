المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستخدم مقولة لبنانية ضد “حزب الله”: “ما بيّهتَمَلك إلّا إلّلي بيحمِل دمك”

أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى ان “أحد المثقفين اللبنانيين قال “ما بيّهتَمَلك إلّا إلّلي بيحمِل دمك”، سائلاً كم يصدق هذا القول على “حزب الله” الذي باع أرض لبنان لأجل الدم الإيراني؟

واعتبر أدرعي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان “حزب الله مستعد لبيع لبنان من أجل الدم الإيراني الذي يسري في إيديولوجيته وأجندته ضاربًا مصلحة لبنان بعرض الحائط”.