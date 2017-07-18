5 أطنان كبتاغون مهرّبة إلى عمان ضبطت على مطار بيروت

أحبط رجال الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت قسم الشحن، محاولة تهريب ما يقارب 5 أطنان من حبوب الكبتاغون مخبأة داخل أربع محركات لزوم مضخات تم فتحها وتفكيكها كانت معدة للشحن إلى سلطنة عمان، على متن الخطوط القطرية.

وأحبطت العملية بإشراف كل من رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي والمدير العام بدري ضاهر، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة كافة التفاصيل.