بقاء 27 عدسة لاصقة داخل عيني امرأة لأكثر من 35 عاماً

أثارت حالة مريضة استغراب واندهاش أطباء بريطانيين لعثورهم على 27 عدسة لاصقة داخل عينيها أثناء خضوعها لعملية جراحية لإزالة المياه البيضاء “الكتاركت”، بسبب العدسات اللاصقة التي استقرت داخل عينيها لمدة تجاوزت الـ 35 عاماً.

وقال أطباء العيون في مستشفى “سوليهل” في برمنغهام إنهم عثروا على 17 عدسة في إحدى العينين و10 عدسات في الأخرى وبسبب بقائها منذ فترة طويلة التصقت مع بعضهم البعض، ما سبب حيرة للجراحين الذين وصفوها بالـ “معجزة” لاستمرار بقاء هذه المرأة على قيد الحياة وداخل عينيها 27 جسماً غريباً.

وتعجب الجراحون من عدم اكتشاف أي طبيب لهذا الأمر من قبل، مشيرين إلى أن المريضة، البالغة من العمر 67 عاماً، عندما علمت بما حدث أصابتها صدمة، موضحة أنها لم تكن تشعر براحة في عينيها بسبب جفاف عينيها باستمرار وكبر السن كعامل مساعد آخر في الألم الذي كانت تشعر به سابقاً.

وأوضح الأطباء أنه بسبب العدد الهائل للعدسات اللاصقة، فقد شُخصت الحالة بـ “كتلة زرقاء” هائلة داخل عينيها وبسبب بقائها لفترة طويلة أدت إلى تكوين كمية كبيرة من البكتيريا حول الملتحمة، بحسب موقع “أوبتميتري توداي” البريطاني.

يُذكر أن هذه الواقعة اكتشفت في تشرين الثاني الماضي، لكن لم يُنشر أي مقال عنها سوى الآن، بعدما نُشر مقالاً في المجلة الطبية البريطانية، بمثابة تحذيراً، نظراً للاعتقاد السابق بأنه من المستحيل أن يعيش شخص وهناك العديد من العدسات اللاصقة العالقة داخل عينيه دون أي أعراض لمرض.

وحذر الأطباء من شراء العدسات اللاصقة عبر الإنترنت دون وصفة من أطباء العيون وتجاهل إجراء فحوصات طبية دورية لعيونهم، مشيرين إلى أن عدم اهتمام الأشخاص الذين يرتدون عدسات لاصقة بعيونهم تزيد إصابتهم بالتهابات خطيرة في العين، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان البصر.