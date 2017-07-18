زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب روسيا

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر منطقة نائية في جزيرة بيرنج الروسية في ساعة مبكرة من صباح الثلثاء، بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع الساعة 11:34 صباحا بالتوقيت المحلي على بعد نحو 200 كلم شرقي بلدة نيكولسكوي وعلى عمق 11.7 كلم.

وصدر تحذير من أمواج مد عاتية “تسونامي”، لكن تم إلغاؤه بعد مدة قصيرة.

وقالت رئيسة منطقة اليوتشيان فى كامتشاتكا سفيتلانا ارناتسكايا لوكالة أنباء “تاس” الروسية إنه تمّ الشعور بهزات قوية وقت وقوع الزلزال، مشرة إلى أن الأشياء المعلقة كانت تتأرجح ذهاباً وإياباً، وكانت الأشياء تتساقط من الأرفف.

وتابعت أن فرقا من الأخصائيين ما زالت تمسح المنطقة بحثاً عن دمار محتمل.

يذكر أن تلك المنطقة نشطة زلزاليا وشهدت 14 زلزالا بقوة 6.5 درجة أو أكبر منذ عام 1900، بحسب هيئة المسح الجيولوجي.