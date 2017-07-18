فرار عشرات آلاف الكنديين من حرائق الغابات في غرب البلاد

أعلن وزير الامن العام الفدرالي رالف غودالأن حرائق الغابات الهائلة في مقاطعة كولومبيا البريطانية بغرب كندا دفعت السلطات الى القيام بعمليات اجلاء جديدة للسكان الاثنين ما يرفع عدد المنكوبين الى 39 الف شخص منذ اكثر من اسبوع.

وقال غودال إنها أكبر عملية اجلاء للسكان في تاريخ كولومبيا البريطانية.

وصرح المتحدث باسم ادارة مكافحة الحرائق في المقاطعة كيفن سكريبنيك أنه تم حشد حوالى ثلاثة آلاف رجل اطفاء جاؤوا من جميع انحاء كندا ومئتي مروحية وطائرة لمكافحة اكثر من 159 بؤرة بينها 27 حريقا كبيرا.

وينتظر وصول تعزيزات من استراليا تتمثل بنحو خمسين خبيرا في مكافحة حرائق الغابات، كما قال المتحدث نفسه، موضحا أنها وظائف تتطلب خبرة وتدريبا كبيرين.

كما أوضح وزير الامن العام أن كندا مستعدة لطلب المساعدة من دول أخرى في حال الضرورة.