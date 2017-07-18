مقدمات نشرات الأخبار المسائية الثلثاء 18/7/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”:

لبنان بين سلسلتين: السلسلة الشرقية والكلام الرائج على تحرير الجرود والجيش سيقوم بذلك كما قال الرئيس الحريري، وسلسلة الرتب والرواتب التي أقرت مبدئيا والعمل التشريعي منصب على درس التمويل وعدم فرض ضرائب مرهقة للمواطن. وبعدما كانت الجلسة التشريعية النهارية حامية انعقدت الجلسة الثانية هذا المساء حول الموارد اللازمة للسلسلة. وبعدما جرى سجال بين وزير المال ورئيس لجنة المال النيابية جمع الرئيس بري الوزير علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان بحضور النائب جورج عدوان وتم تبريد الأجواء وصرح الثلاثة بأن السلسلة أقرت.

الجلسة المسائية انعقدت في السادسة في جو طغى عليها لغة الأرقام وسط اعتصامات خارج البرلمان ترفض فرض الضرائب ما جعل الهيئات الإقتصادية ترفع الصوت بأن إقرار السلسلة من دون ضبط التمويل مخاطرة للإقتصاد.

وفي موضوع السلسلة الشرقية أفيد عن حشود كبيرة للجيش اللبناني مقابل جرود عرسال ورأس بعلبك تحسبا لإستنفار يقوم به المسلحون الإرهابيون الذين اشترطوا الإنسحاب مع آلياتهم الثقيلة الى العمق السوري في دير الزور مع ضمانات تعطى لهم والجواب كان الإنسحاب فقط مع الأسلحة الخفيفة. وأعلن إعلام حزب الله عن فرار بعض المسلحين من المواقع بإتجاه مواقع الحزب وتسليم أنفسهم.

وكما أشرنا فإن الرئيس الحريري أوضح من البرلمان أن الجيش اللبناني سينفذ عملية في جرود عرسال وستكون مدروسة وأن الحكومة تعطي الجيش الحرية مؤكدا أن لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري. وترافق ذلك مع تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التمييز بين مكافحة الإرهاب وبين مساعدة السوريين الذين فروا من الحرب في بلدهم الى لبنان مشيرا الى حراجة الوضع الإقتصادي الناجم عن ذلك.

إذن مجلس النواب يبحث هذا المساء في الإصلاحات المطلوبة لضمان حسن إقرار الموازنة وضمنها السلسلة.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”:

سلسلة الرتب والرواتب دخلت هذا المساء في المرحلة المتقدمة من النقاشات النيابية المتصلة بتأمين الايرادات لتغطية نفقاتها، الى جانب الاصلاحات التي يجب ان تكون ملازمة لها.

نقاش الايرادات والاصلاحات سبقه نهارا جلسة تخللها سجالات متبادلة بين وزير المالية علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان وبين النائبين خالد الضاهر واميل رحمة فيما كانت لافتة توضيحات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بشان ما يقوم به الجيش في عرسال مؤكدا ردا على اسئلة النواب أن الجيش اللبناني يقوم بكل ما يلزم لحماية اللبنانيين والنازحين، كما أن الحكومة مسؤولة عن سيادة أراضيها.

وأعلن الرئيس الحريري أن الجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال، والحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الأمر، لافتا إلى أن الجيش يقوم بتحقيق حول وفاة السوريين في عرسال، من خلال 3 أطباء شرعيين مدنيين حيث سيتم اطلاع الرأي العام على التقرير فور صدوره. وشدد الرئيس الحريري على أن الجيش هو المسؤول عن كل الحدود ولا وجود لأي غرفة مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري ومجموعات أخرى.

انعقاد الجلسة التشريعية تزامن مع اعتصامات نفذها عدد من الاحزاب وناشطون في المجتمع المدني رفضا لزيادة الضرائب.

وفيما مجلس النواب عاكف على ايجاد حل لقضية السلسلة، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يقارب ما يرافق قضية النازحين السوريين من نشر للكراهية بين الشعبين اللبناني والسوري على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا الى الحذر وعدم الانجرار الى لعبة بث الحقد لأن نتيجتها لن تكون ايجابية على لبنان ولا على السوريين ايضا.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”:

نهار طويل من الضياع في مجلس النواب، بلبلة صراخ تسريب مجتزأ، وكل ذلك تحت عنوان جذاب سلسلة الرتب والرواتب، النواب يريدون ان يقدموا شيئا للمواطنين لان الانتخابات على الابواب بعد عشرة اشهر، لكن حسابات حقل الزيادات قد لا تطابق بيدر الايردات، مر النهار من دون ان يستقر رقم كلفة السلسلة على الرقم الموحد الى ان استقر في نهاية المطاف على 1242 مليار ليرة وبعد الاقرار يكون التحدي الحقيقي في تأمين الاريادات لهذا المبلغ الهائل فالارقام هنا لم تعد وجهة نظر وما لم تكن الايرادات مضمونة كما النفقات فقد يدخل البلد في نفق من تأمين الاموال الذي لن يكون الا من خلال المزيد من الديون وسندات الخزينة، صحيح ان البنود الاصلاحية من شأنها ان تحقق جزءا كبيرا من هذه الايرادات لكن هل هناك ادارة حقيقية وفاعلة قادرة على ضبط الوضع الاداري ومواكبة الاصلاحات الموعودة، من دون طول تفكير نسارع الى القول، الادارة اللبنانية في حال اهتراء وهي غير قادرة على مواكبة عملية الاصلاح فعلى سبيل المثال لا الحصر كيف بالامكان زيادة ساعة العمل لموظفين لا يحضرون اصلا وكيف يمكن زيادة الانتاجية لموظفين غير منتجين اصلا وكيف يتم تطبيق وقف التوظيف لسنتين اذا كان هناك احتيال على القانون لجهة اعتماد اسلوب التعاقد ثم تثبيت المتعاقدين وكيف سيتم تحسين الجبايات من الضريبة العقارية اذا كان الفساد ينخر في عظام بعض امانات السجل العقارية. الزيادة حق مقدس في ظل تآكل القيمة الشرائية لكن تأمين الايرادات واجب مقدس، والخشية كل الخشية ان كانت الدولة تعطي باليمين زيادات موعودة من اكثر من 4 اعوام لتأخذ باليسار عبر زيادات في الاسعار تبدأ بالدكان تحت البيت ثم في السوبر ماركت ثم باي منتج واذا قالت الحكومة ان هذه الزيادات غير قانونية فهل لديها كفاية من المراقبين لتحديد المخالفات، هو التخبط بعينه والوضع النقدي في البلد بعد 18 تموز 2017 لن يكون كما كان عليه قبل 18 تموز 2017 اذ يخشى ان تكون الزيادات قد تواكبت مع زيادة الاعباء.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”:

يمكن القول ان لبنان نجا اليوم من قطوعين بل انفجارين، الاول اجتماعي حين اعطيت الناس حقوقا لها يفترض ان تسحب خيار الشارع وما بعد الشرع بعدما سيتبين للهيئات والنقابات العمالية ان الضرائب الاساسية في تمويل السلسلة لن تعرض الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود للمخاطر، والثاني مالي حين جاءت البنود المقرة طبقا للتفاهمات ودون نصوص مقيدة فنجحت الدولة في واحد من ابرز تحديات استحقاق الاستقرار الاجتماعي واذا كان المجلس النيابي منكبا الآن على مناقشة شق الاصلاحات في السلسلة التي لا يجب ان يختلف حولها عاقل فان ما تحقق وأقر في جلسة الصباح شكل انجازا قارب السبعين في المئة على طريق استكمالها، تبقى الموازنة حيث ينتظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الانتهاء من دراستها في لجنة المال والموازنة واحالتها على الهيئة العامة ليدعو فورا الى جلسة لاقرارها واذا كان المجلس النيابي والحكومة فازا اليوم في تحدي السلسلة فان تحدي السلسلة الشرقية سيلقى فوزا من نوع امني يتمثل بالقضاء على الارهاب هناك وسط اصرار الجيش اللبناني على رفض كل محاولات الضغط التي تمارس من اكثر من جهة لفتح ممرات امام ارهابيي النصرة للانتقال الى مخيمات النزوح في جرود عرسال وحتى الى المخيم الواقع قرب مدينة الملاهي والذي يضم 11 الف نازح والخارج عن سيطرة حركة الجيش هناك.

معلومات خاصة بالnbn افادت ان الجيش اللبناني رفض رفضا مطلقا اي حديث معه بشأن طرح حملته احدى الجهات يقضي باخلاء المسلحين الارهابيين لمواقعهم والانتقال بسلاحهم الفردي الى مخيمات عرسال حيث كان رد قيادة الجيش حازما برفض العرض من اساسه حتى بعدما تحول الطرح لاحقا الى انتقال ابو مالك التلة واتباعه كمدنيين الى تلك المخيمات.

فلسطينيا قضية تدنيس الاقصى تتفاعل الاجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية حذرت من غزة ان العدوان على المسجد الاقصى سيكون الشرارة في تفجير الاوضاع في كل المنطقة.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”:

واخيرا أقرت السلسلة، بعد خمس سنوات، وعدة جولات، وعشرات التظاهرات في الشوارع والساحات … اقرت السلسلة بعد صراع طويل مع الواردات والضرائب والرسوم والكارتيلات ولوبيات الممانعة من هيئات وجهات . لكنها خرجت حية معافاة، ولم ترفع الرايات البيض في وجه النيات السود.

في الشارع اكتسبت السلسلة المشروعية، وفي المجلس النيابي لبست حلة الشرعية، وهي الآن قاب قوسين او ادنى من ان تصبح قانونا…

على الطريقة اللبنانية “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، تسلك السلسلة في حقل نزعت منه الألغام مؤخرا – اللهم الا اذا نسي احدهم او تناسى ازالة لغم …

سلسلة “شو بينفع المتقاعد اذا فرطت الليرة”، وسلسلة “ما في شي ببلاش”، سلسلة “لا غالب ولا مغلوب” و”الكحل افضل من العمى” وسائر الامثال اللبنانية التسووية التي احتشدت كلها في السلسلة، خشية ان تتقطع حلقاتها وتفرط حباتها بعد الشد والتجاذب الذي هدد بانفراط عقدها، فلا يعود بالإمكان جمعها الا بقدرة قادر وظرف نادر …

ومن معركة السلسلة المالية التي قاربت نهايتها، الى معركة السلسلة الشرقية التي تلوح بدايتها. الاستعدادات جارية والمفاوضات مستمرة والمهل تنقضي وطبول المعركة تقرع… رئيس البلاد العماد ميشال عون يدعم الجيش ويرفض وضع خطوط حمراء على الجيش، لأن الجيش بحد ذاته هو الخط الاحمر الممنوع تجاوزه، ويمحضه الثقة من موقعه كقائد أعلى للقوات المسلحة. ورئيس الحكومة سعد الحريري يعلن موقفا ذات دلالات معبرة بدعم الجيش في “عملية مدروسة” كما أسماها الحريري، ويسقط التحفظات والاعتراضات التي برزت في معسكره مؤخرا، لكنه شدد في المقابل على رفض اي تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في ما خص العمليات المرتقب حصولها على الجبهة الشرقية.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv”:

اخيرا وبعد مخاض مرير استمر حوالى اربع سنوات ابصرت سلسلة الرتب والرواتب النور، لكن هذه الولادة حتى الآن لا تزال ناقصة فمشروع قانون السلسلة يتألف من قسمين السلسلة في ذاتها والاصلاحات التي ستقر على الارجح بين اليوم والغد. لكن المشكلة لا تزال كامنة في المشروع الآخر الرديف والمتعلق بايرادات السلسلة فمن اين ستؤمن هذه الايرادات وفي حال العجز عن تأمينها هل تتحول السلسلة التي اقرت اليوم شيكا بلا رصيد؟؟

على اي حال ما حصل اليوم يشكل خطوة لا بأس بها شرط ان تتبع بخطوات اخرى غدا وفي الاسبوع المقبل لاسيما في موضوع الموازنة والمهم ان الجهود التي بذلها عدد من النواب ادت حتى الآن الى ضبط كلفة السلسلة في حدود 1241 مليار دولار وهو امر جيد لكن الضبط الانفاقي لم يسر على السجالات التي بدت بعيدة عن الضبط اذ شهدت ساحة النجمة سجالات حتى احيانا بلغت حد التجريح بحيث يمكن اعتبار جلسة اليوم انها ليست جلسة السلسلة فقط بل جلسة السجالات الحامية ايضا.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”:

طوقت السلسلة المعارضين لها، فرضت نفسها في جلسة انجز جل بنودها، حتى بات الاطمئنان الى انها بحكم المقرة على ما اجمع ممثلو الكتل النيابية.

ولان سلسلة الرتب والرواتب باطرافها المترامية ارقام حسابية واحرف سياسية، فان شياطين تفاصيلها المتبقية مغلولة برغبة سياسية لاقرار ملف هو الاكثر حراجة وحاجة للبنانيين..

اما السياسيون المحرجون انتخابيا، فحاولوا التسلل من بين بنود السلسلة، ليقفوا على منصات الهجوم على الجيش اللبناني واجراءاته الضرورية بوجه الارهاب وحاضنيه..

علا صوت بعض النواب لغاية انتخابية، وآخرون بعقيدتهم التاريخية ضد المؤسسة العسكرية،خلطوا ملف النازحين بانجازات الجيش واجراءاته ضد الارهابيين، فكانوا كمن يغطي السماوات بالقبوات..

وتحت سماء لبنان، سلسلة شرقية ارهق بلداتها واهلها الارهاب الذي قتل ابناءها وشرد عيالها ولا يزال، فيما تنتظر ان يرفع هذا السكين عن الرقاب، ويتكاتف الجميع للانقاذ.

في فلسطين علت صيحات التكبير من غزة لانقاذ القدس، فصائل المقاومة في غزة رفعت صوتها عاليا ضد الاحتلال واجراءاته. فتكلفة التعرض للاقصى لا يستطيع العدو تحملها قالت الفصائل، واستمرار العدوان سيكون شرارة لتفجير الاوضاع في المنطقة اضاف المقاومون.. اما في الخليل فكانت تكبيرة مقاوم قاد سيارته ليدهس بها جنودا صهاينة نصرة للاقصى السجين.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

دقت ساعات الحسم بسلاسل مالية وعسكرية.. فمن ساحة النجمة نيابيا إلى ساحات القتال عرساليا دارت عجلات رسم النهايات حيث أنهى مجلس النواب معظم بنود سلسلة الرتب والرواتب موقعا خسائر وضرائب.. أما المكاسب العسكرية فقد تولتها “بيادر مزروعة رجال” وبدأت ملامح معركة جرود عرسال تطل من الأعالي عبر استقدام الآليات حزب الله بدا على جهوزيته فيما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن الجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال وأن الحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الأمر. كلام العسكر يبقى بطابع سري حيث النفي عن تنسيق بين الجيشين السوري واللبناني وحزب الله تحكمه مجريات المعركة وإذا كان هناك من ضرورة للتنسيق فإنه سيقع ولن ينتظر إشارة المرور السياسية أما كلام المال في الموازنة فسينتهي الليلة إلى إقرار نهائي للسلسلة بعدما خرج معظم بنودها إلى التوافق في جلسة النهار في انتظار أن تشطب مجريات الليل على بقية البنود التي عارضتها قوى نقابية وعسكرية وتعليمية في الشارع ونفذت تظاهرات واعتصامات بين ساحتي الشهداء ورياض الصلح رفضا للتجزئة وعدم المساواة ومع استمرار التظاهرات على وتيرة أقل وقعا كانت ساحة النجمة تشهد هذا المساء على معركة التوظيف والآلية المتبعة في مجلس الوزراء إذاقال الر ئيس نبيه بري إن الدليل على فعالية هذه الآلية هو ان أحدا لم يعين بموجبها منذ سنيتن حتى اليوم ولأن الجلسات لا تطيب إلا بعمارها فقد ارتفع صوت نائب برج البراجنة علي عمار ليعلن أن قرار وقف التوظيف ديكتاتوري توتاليتاري يحاصر جيلا من الشباب ويتناقض وما قاله الرئيس سعد الحريري صباحا لكن الجميع يعلم ان آليات التوظيف في لبنان هي سياسية أبا عن جد وأن الآلية مزحة سمجة وثقيلة على اللبنانيين ولن يصدقوها ما دامت كفاءاتهم تخضع لمعايير قربهم من الزعامة والقيادة وملوك الطوائف وبهذه الحالة فما على الشباب الا ان يبتهجوا لقرار وزير الأشغال يوسف فنيانوس الذي أعلن المخطط التوجيهي لتوسعة المطار بحيث يكون قادرا على استيعاب حركة المسافرين المتزايدة فدولتنا تشجع على آلية واحدة.. هجرة الشباب للعمل في الخارج.