القضاء الايراني يفرج عن شقيق الرئيس روحاني بكفالة

أفرج القضاء الايراني بكفالة مساء الإثنين عن حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني ومستشاره الذي اوقف بتهمة ارتكاب جنح “مالية”، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.

وقالت وكالة الانباء الطلابية “ايسنا” إن المحكمة قبلت الكفالة التي حددت اولا بـ 500 مليار ريال (13.3 مليون دولار) لكنها وافقت على 9.3 مليون دولار في نهاية المطاف.

وكان المتحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني ايجائي اعلن في مؤتمر صحافي الاحد توقيف حسين فريدون لجنح “مالية”. واضاف أنه اذا سدد الكفالة فسيفرج عنه،لكن القضية ستواصل مسارها.

ولم يدل الرئيس الايراني بأي تعليق على توقيف شقيقه.