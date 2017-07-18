عقوبات أميركية جديدة على ايران

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وانشطتها العسكرية في الشرق الاوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار ابقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران.

وفرضت الخارجية الاميركية عقوبات على 18 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الايراني.

وأعلن مسؤولون في البيت الابيض مساء الاثنين أن واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران مع الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 14 تموز 2015.