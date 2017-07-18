اعلنت المديرية العامة في قوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ان ضمن مشروع تطوير النقل الحضري، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بحفر قاعدة وتركيب عامود وكاميرا، على أوتوستراد الزلقا – جلّ الديب، وذلك من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 23.00 اعتباراً من تاريخ 20/7/2017 ولغاية تاريخ 30/7/2017، علماً أن هذه الأعمال لن تؤثّر على حركة السير.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.