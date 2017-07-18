مكتب حاصباني: إحالة مدير مستشفى خربة قنافار الحكومي إلى النيابة العامة وتشكيل لجنة جديدة للإدارة

صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الاتي:

احال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مدير مستشفى خربة قنافار الحكومي الدكتور ريمون حنا مسعد إلى النيابة العامة بسبب ارتكابه مخالفات طبية قد تشكل جرماً جزائياً.

ويأتي هذا القرار بعد ورود شكاوى ادارية وطبية عدة الى وزارة الصحة بحق مسعد، فتم استدعاء الاخير الى الوزارة حيث تبين انه ارتكب مخالفات طبية جسيمة أهمها إجرائه عمليات جراحية عظمية لا تستوفي أدنى شروط السلامة العامة والشروط الصحية المتوجبة في استعمال المغروسات الطبية prothese مما أدى إلى مضاعفات طبية مع عدد من المرضى ولحقت بهم أضرار جسدية. وقد اكد مسعد انه كان يستعمل مغروسات صناعة يدوية ما يشكل مخالفة للقوانين وللمعايير الطبية. فهو:

أولاً: استعمل مغروسات غير مطابقة لشروط السلامة من حيث نوع المعدن والوزن والتعقيم وجودة المغروسات الطبية. مما استدعى إجراء عمليات أخرى للمرضى عند حدوث كسر لعدم جودتها أو حدوث التهابات تطيل مدة الاستشفاء وتستدعي إجراء عمليات أخرى.

ثانياً: بعد مراجعة العمليات الجراحية المجراة خلال سنة 2016 وشهري كانون الثاني وشباط 2017 تبين أنه زرع مغروسات في عمليات جراحية غير مشتراة وفقاً للأصول.

ثالثا: إن المغروسات الطبية المستعملة هي غير مسجلة في وزارة الصحة العامة وفقاً لما تستدعيه الأصول الفنية وشروط السلامة العامة.

لذلك، احيل ملف الدكتور مسعد إلى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع وعلى نقابة الاطباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء الأضرار الناتجة من جراء عدم الالتزام بالآداب والأصول الطبية.

من جهة أخرى، وحافظاً على سير العمل في مستشفى خربة قنافار الحكومي وتأمين الخدمات الصحية والاستشفائية للمواطنين، وبعدما استقال مسعد ووضع رئيس و اعضاء اللجنة الادارية للمستشفى استقالاتهم بتصرف وزير الصحة، وافق حاصباني على استقالات رئيس واعضاء اللجنة فيما جمد استقالة المدير واوقفه عن العمل بانتظار بت القضاء ونقابة الاطباء بملفه. كما شكل حاصباني لجنة جديدة لادارة مستشفى خربة قنافار الحكومي وفق الاتي:

الدكتور عماد جورج غنطوس رئيسا ومديرا

الدكتور محمد يوسف فرحات عضوا

السيد شوقي نجم حنا عضوا

الدكتور شربل انطوان نعيم عضوا