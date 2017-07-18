خاص بالصور: مغروسات مسعد “الطبية” المصنعة يدوياً في مستشفى خربة قنافار

بعدما أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مدير مستشفى خربة قنافار الحكومي الدكتور ريمون حنا مسعد إلى النيابة العامة بسبب ارتكابه مخالفات طبية، حصل موقع “القوات اللبنانية” على المغروسات الطبية prothese، الذي قام الدكتور مسعد بتصنيعها يدويًا بطريقة غير طبية، واستعملها للمرضى، ما يشكل مخالفة للقوانين وللمعايير الطبية.