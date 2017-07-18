الكرملين يعلق على حفل زفاف كلّف ملايين الدولارات

أكد الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الكرملين يتابع مختلف التقارير الإعلامية، ولفتت مؤخرا انتباهه الضجة الإعلامية حول حفل زفاف فاخر لابنة قاضية تعمل في جنوب روسيا. وأوضح بيسكوف أن التعليق على هذه المسائل ليس من صلاحيات الكرملين، بل يجب أن تقدم جهات رسمية أخرى تقييمها لمثل هذه المظاهر.

وكانت فيديوهات من حفل زفاف ابنة “القاضية الذهبية” – يلينا خاخاليوفا من إقليم كراسنودار، قد انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا في 15 يوليو الجاري، إذ قدرت كلفة إقامة مثل هذا الاحتفال، حسب التقييمات، قرابة مليوني دولار.

ويظهر في اللقطات عدد من أشهر المطربين الروس، بينهم يوسف كوبزون، ونيكولاي باسكوف، وفاليري ميلادزه، وفيرا بريجنيفا. أما الهدية الرئيسية للعروس، وهي ابنة القاضية الروسية خاخاليوفا، واسمها صوفيا، وعريسها الذي يعمل في الفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية، فتمثلت في سيارة فاخرة من طراز بنتلي. لكن القاضية خاخاليوفا نفت مسألة تقديم سيارة “بنتلي” كهدية، وكذلك كذّبت تقييمات تكاليف إقامة الحفل.

واعتبرت القاضية أن القصة كلها جاءت في إطار “مؤامرة” ضدها، وأصرت على أن التكاليف كلها كانت على عاتق والد صوفيا، – زوجها السابق، بصفته رجل أعمال ثري. وتابعت أن النجوم الذين حضروا الحفل، أصدقاء لزوجها السابق ولم يتلقوا أي مقابل مادي بل كانوا ضيوفا.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام روسية أن خاخاليوفا الملقبة في إقليم كراسنودار بـ”القاضية الذهبية” مختصة بحل الخلافات المتعلقة بملكية الأراضي. أما زوجها السابق روبرت خاخاليوف، أو “روبرت زيلكيمياني”، فيلعب دورا ما في إحدى أكبر الشركات الزراعية في الإقليم، إضافة إلى امتلاكه عددا من المشاريع الأخرى.