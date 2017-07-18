عون: التعاون بين بلدية بيروت وايل دو فرانس نموذج يحتذى في العلاقات اللبنانية الفرنسية

رحب رئيس الجمهورية ميشال عون بالتعاون القائم بين بلدية بيروت ومنطقة ايل دو فرانس الفرنسية، معتبرا أنه نموذج للعلاقات التي تربط بين لبنان وفرنسا والتي يحرص البلدان على تفعيلها في المجالات كافة.

وكان عون استقبل صباح اليوم الثلثاء في قصر بعبدا رئيسة منطقة ايل دو فرانس الوزيرة الفرنسية السابقة فاليري بكريس التي تزور لبنان رسميا للتوقيع مع بلدية بيروت على خطة عمل تتعلق بتعزيز التعاون بين الجانبين. وحضر اللقاء القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان ارنو بيشو وأعضاء الوفد المرافق لبكريس، والذي يضم في عداده نائبها اللبناني الاصل باتريك كرم ومستشارها لشؤون التواصل جان مارك زخيا وهو لبناني الاصل ايضا.

وخلال اللقاء عبرت بكريس عن سعادتها لوجودها في بيروت مع وفد من معاونيها والخبراء في منطقة ايل دو فرانس، مؤكدة الاستعداد للتعاون في مجالات اقتصادية وبيئية وطبية، اضافة الى الشؤون التربوية والجامعية وحقل الابحاث. وقالت: “هذه الزيارة تندرج في اطار العلاقات المتجذرة بين لبنان وفرنسا التي وقفت دائما الى جانب لبنان، وهي لا تزال مستمرة في هذا الموقف”.

وعرضت للمشاريع التي تنوي منطقة ايل دو فرانس تنفيذها مع لبنان والاقتراحات التي تراها ضرورية في برنامج العمل المشترك.

ورحب عون ببكريس والوفد المرافق، شاكرا الدعم الذي تقدمه منطقة ايل دو فرانس لبلدية بيروت من خلال المشاريع الإنمائية التي نفذتها، ولاسيما في مجال الاهتمام بالمساحات العامة وحرج بيروت وغيرها، معتبرا ذلك “نموذجا للعلاقات المميزة التي تربط لبنان وفرنسا في مجالات عدة، اضافة الى انها نموذج يحتذى للتعاون بين القرى والبلدات اللبنانية والفرنسية”.

وحمل بكريس تحياته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عارضا وجهة نظر لبنان من التطورات الاقليمية والدولية، ومستقبل العلاقات اللبنانية-الفرنسية في مختلف المجالات.