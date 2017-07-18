أسرار الصحف ليوم الثلثاء 18 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

تقول مصادر في الأمم المتحدة في لبنان ان المساعدات الدولية في ملف اللاجئين زادت عن %13 في الشهر الأخير.

بدا لمتابعين ان ظاهرة الصهر بدأت تتمدّد إذ أطل صهر أحد الرؤساء للمرّة الأولى في لقاء اعلامي.

قال نائب إن أجمل ما في قانون الانتخاب الحالي أنه أعاد خلط الأوراق وجعل النتائج غير مضمونة.

علّق نائب ووزير سابق على تعليق النائب وليد جنبلاط قائلاً: حبّذا لو سمع زياد حوّاط منه لأن فيه بُعد نظر.

زعيم لبناني تلقّى نصيحة روسيّة بالهدوء لأن الأشهر المقبلة حاسمة في سوريا والمنطقة.

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يقال – المستقبل

إنّ رئـــــــــــــيـــــــــــــس الجمهورية العماد ميشال عون يُبدي أمام زوّاره ارتياحاً كبيراً إزاء التحسّن الملحوظ في الجمارك وزيادة الإيرادات المالية للخزينة الناتجة عن ذلك لكنه يُبدي في الوقت نفسه قلقه من واقع الوضع الاقتصادي.

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أسرار الجمهورية

قال قطبٌ سياسي «إنّ الموقف الأخير لمرجع كبير حول قضية حساسة مطلبياً ومالياً، ليس موقفَه الشخصي إنّما هو موقف «المقرّبين جداً» منه».

لاحظَت الأوساط السياسية تقارُباً بين مسؤول كبير ورئيس حزب خصم، وتُرجم ذلك من خلال الزيارات الأسبوعية واللقاءات الدائمة بين الرَجلين.

شهدَت مفاوضات ربعِ الساعة الأخير لإصدار مشروع تشكيلات عروضاً طائفية ومذهبية انتهت إلى إرضاء الجميع.

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أسرار اللواء

غمز : تطرق اجتماع حليفين إلى بيان رسمي مالي، وبدت المفاجأة واضحة على كليهما؟

همس : يحرص مرجعان كبيران، على عدم إظهار التباين بينهما بشأن استحقاق انتخابي، وكأنه خلاف مستحكم!

لغز : يؤكدّ نائب في كتلة كبرى أن إقرار السلسلة أولاً، من شأنه أن يحفز الجهود لتوفير إمكانيات التمويل..

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خلف الكواليس – الشرق

اكدت مصادر وزارية سابقة، ان سلسلة الرتب والرواتب لن تقر من دون اصلاحات جوهرية، كان تم الاتفاق عليها في حكومة سابقة….

حذرت مصادر امنية من خطورة اللهجة التي اعتمدت في مقدمة نشرة اخبار محطة الــ o.t.v ليل اول من امس، ولفتت الى وجوب عدم اللعب على اوتار الفئوية – والعنصرية، وتجييش اللبنانيين وكأنهم اعداء للنازحين، او كأن النازحين اعداء للبنانيين.

اثار ما ورد في «الشرق» على مدى اليومين الماضيين من خطط للتعكير على زيارة رئيس الحكومة المقررة الى واشنطن اهتمام العديد من القوى السياسية لافتين الى ضرورة متابعة كشف ما يكتبه البعض…