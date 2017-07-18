5 قتلى في انهيار بناية سكنية في جنوب باكستان

قتل 5 أشخاص في انهيار بناية سكنية في جنوب باكستان، صباح الثلثاء، فيما كان سكانها نائمين، حسبما أفاد مسؤولون “وكالة الصحافة الفرنسية”.

ويسعى عاملو الانقاذ الى إخراج الناجين من تحت ركام المبنى المكون من 3 طبقات في مدينة كراتشي في جنوب باكستان.

وأعلن نائب مدير الشرطة في المدينة فريد اودين أنّه “تم انتشال 5 جثث من تحت الركام”.

وأوضح مسؤول آخر أن “بين القتلى امراة وفتى يبلغ 13 عاما. واخرج رجال الانقاذ 9 جرحى على الأقل من تحت ركام المبنى”.

ولم يحدد المسؤولان عدد سكان البناية المنكوبة.

وتوسعت مدينة كراتشي، التي يسكنها زهاء 20 مليون نسمة، سريعا خلال العقد الفائت.

وتضاعفت اعداد المنازل المبنية عشوائيا لمواجهة حاجات النمو السكاني السريع.

وزار محافظ كراتشي وسيم اختار موقع الحادث اليوم بحيث انتقد مسؤولي إدارة البناء المحلي في الولاية لفشلهم في تعزيز التزام معايير البناء.