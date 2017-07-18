رئيس الفلبين يطلب من الكونجرس تمديد الأحكام العرفية حتى نهاية 2017

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الثلثاء إن الرئيس طلب من “الكونغرس” تمديد الأحكام العرفية في مينداناو حتى نهاية العام للسماح للقوات المسلحة بالقضاء على متشددين إسلاميين في مناطق بالجزيرة الواقعة في جنوب البلاد.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إرنستو أبيلا إلى أنه سيتعيّن عليه التعامل مع جماعات إرهابية محلية وكل ما يهدد السلامة العامة في مينداناو.

ومينداناو جزيرة يسكنها 22 مليون نسمة ولها تاريخ من عمليات التمرد الإنفصالية والماركسية. وتمّ وضع الجزيرة تحت الأحكام العرفية في 23 من أيار بعدما استولى متمردون من جماعتي ماوتي وأبو سياف، اللتين تستلهمان نهج تنظيم “داعش”، على أجزاء من مدينة ماراوي.

ويتحصن المتشددون في القلب التجاري لماراوي على مدى نحو سبعة أسابيع من الضربات الجوية والمعارك بالشوارع التي أودت بحياة أكثر من 500 شخص.