هل تفرض زيادة أرقام السلسلة زيادة الضرائب؟

تسود أجواء تفاؤل حذر المشاورات الجارية بين الكتل السياسية والنيابية، سعياً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس النواب التشريعية اليوم وغداً، حيث تكثفت اللقاءات عشية الجلسة أمس، وسط ترقب للنتائج التي ستفضي إليها المناقشات الجارية، في ظل استمرار وجود بعض العراقيل التي قد تعيق إقرار السلسلة، وإن كانت المواقف المعلنة تشير إلى أن موعد إقرارها بات قريباً.

وكان البارز على هذا الصعيد، الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي ، في إطار تقريب وجهات النظر الكفيلة بتعبيد الطريق أمام إقرار السلسلة، حيث يفترض أن يكون ممثلو الكتل السياسية قد عادوا بأجوبة على عدد من النقاط الخلافية التي كانت أثيرت في اجتماع الجمعة الماضي في وزارة المالية، سيما ما يتصل بالحديث عن تجاوز سقف السلسلة الـ 1200 مليار ليرة، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الدعوة من أجل تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة لتحديد الإيرادات والإنفاق، وإلى ضبط المالية العامة من خلال حسابات مالية شفافة، كذلك دعا إلى سد العجز وضمان تراجع نسبة الدين والتنبه إلى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير إيرادات لها.

في غضون ذلك، أكدت مصادر نيابية لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن زيادة أرقام السلسلة ستفرض توسيع السلة الضريبية، ما قد يفسح في المجال أما زيادة الضرائب ، في وقت ينبغي العمل لوقف مزاريب الهدر والفساد، مشيرة إلى أنه وبالرغم من استمرار الخلاف بشأن فصل الموازنة عن السلسلة، أو عدمه، ومسألة قطع الحساب، من غير المستبعد أن يصار إلى تقسيط السلسلة، تخفيفاً لأعبائها المالية على الخزينة.