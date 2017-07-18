متقاعدو القوى الأمنية من ساحة الشهداء: باقون في الشارع وسلسلتهم اللعينة لن تمرّ

ينفّذ متقاعدو القوى الأمنية والعسكرية إعتصاماً في ساحة الشهداء، تازمناً مع الجلسة التشريعية.

وأشار العسكريون المتقاعدون إلى أنّهم باقون في الشارع إلى حين تحقيق مطالبهم، لافتين إلى أنّ سلسلتهم اللعينة لن تمرّ وسنتصدى لهم بما أتينا من قوّة.

العسكرون دعوا إلى توزيع الـ1200 مليار ليرة لبنانية بالتساوي، متوجهين إلى رئيس الجمهورية الأب الصالح الذي لا يميّز بين ابنائه، لن تمرّ سلسلة تميّز بين مواطن وآخر.