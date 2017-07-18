تيلرسون سيصدر إعلانا هاما حول “الإتفاق النووي” مع إيران

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون ، سيصدر قريبا إعلانا حول الإتفاق التووي مع إيران والذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”السيئ”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ، في مؤتمر صحافي: “سيصدر وزير الخارجية في وقت قريب جدا إعلانا حول هذا الإتفاق”.

وأضاف: “أعتقد أنكم جميعا تعلمون أن الرئيس صرح بكل وضوح أن هذا الإتفاق سيئ جدا بالنسبة للولايات المتحدة”.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، وفقا لقوانين البلاد، يتعين عليها أن تبلغ الكونغرس كل ثلاثة أشهر، بمدى التزام إيران بـ”الإتفاق النووي”، وإنتهت هذه المهلة أمس الاثنين.