بعد ست سنوات من قتل وتهجير السوريين… لم يبق سوى الأسد ليمثلهم في أولمبياد ريو

شارك النجل الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد يشارك حاليا في بحسب ما أوردت الصحف البرازيلية الثلثاء.

وذكرت صحيفة “غلوبو” إنها اكتشفت بالصدفة وجود حافظ بشار الأسد البلغ من العمر 15 عاما بين 600 مشارك من 111 بلدا قدموا إلى ريو دي جانيرو، وكتبت قصة عنوانها “ابن الدكتاتور السوري يتنافس في أولمبياد الرياضيات”.

وأكّد حافظ بشار الأسد للصحيفة أن مشاركته في الأولمبياد تثبت أن سوريا “في حال أحسن بكثير” رغم الحرب الأهلية، وفق “فرانس برس”.

وأضاف “جئنا لنظهر للعالم أن البلاد في حال أحسن بل أحسن بكثير”.

وتابع: “اعرف اي طينة من الرجال هو والدي وبصفته رئيسا يقول الناس عنه أمورا كثيرة. الكثير منهم لا يرون الواقع. الواقع غير ذلك”.

وذكرت السلطات البرازيلية إن احافظ الأسد وصل إلى البلاد الخميس، في ظل عملية سيطر عليها تكتم شديد.