الحريري: الجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية

أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري ألا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وجيشنا مسؤول عن القتال عند الحدود وداخل الاراضي اللبنانية والمشكلة في عدم ترسيم الحدود في جرود عرسال.

وشدد الحريري على أن الجيش يقوم بتحقيق حول وفاة السوريين في عرسال من خلال 3 أطباء شرعيين مدنيين وسنطلع الرأي العام على التقرير فور صدوره وننتظر ضوءاً اخضر من الامم المتحدة بشأن النازحين.

على صعيد سلسلة الرتب والرواتب أعلن الحريري رداً على رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم الموافقة على السلسلة من دون موارد، مضيفا: “تراجع بعضهم عن بعض الضرائب كمن يقول لا نريد السلسلة”.

و عن موضوع النفايات تابع الحريري: اقرينا في اللجنة الوزارية دراسة waste to energy وسنرفعها قريباً الى مجلس الوزراء.