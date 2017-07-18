ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع ايران

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعا بذلك عن أحد ابرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، لكنه هدد بالمقابل بفرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية لا تتصل ببرنامجها النووي بل ببرنامجين عسكريين آخرين، كما اعلن مسؤول اميركي ليل الاثنين.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنه بشأن الاتفاق النووي الذي ابرمته الدول الكبرى مع ايران في 14 تموز في عهد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما فإن ادارة ترامب تعتبر أن طهران “تلتزم بالشروط” التي ينص عليها، ما يعني عدم فرض أي عقوبات أميركية عليها بسبب برنامجها النووي.

لكن المسؤول لفت إلى أن الادارة الاميركية تعتزم فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجين عسكريين تطورهما، أحدهما للصواريخ البالستية والآخر للزوارق السريعة.